Глава Ивано-Франковской области заболел коронавирусом

Глава Ивано-Франковской областной государственной администрации (ОГА) Виталий Федорив сообщил, что заболел COVID-19.
«Дошла очередь и до меня — получил положительный результат ПЦР-теста. Самочувствие удовлетворительное, лечусь дома под постоянным контролем семейного врача. Очередной раз призываю всех пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать карантинные правила. Будьте здоровы!», — написал Федорив на странице в Facebook в понедельник.
В Ивано-Франковской области за прошедшие сутки коронавирус выявили у 376 человек, 26 человек вылечились, трое — умерли.
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