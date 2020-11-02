Глава Ивано-Франковской области заболел коронавирусом

Глава Ивано-Франковской областной государственной администрации (ОГА) Виталий Федорив сообщил, что заболел COVID-19.

«Дошла очередь и до меня — получил положительный результат ПЦР-теста. Самочувствие удовлетворительное, лечусь дома под постоянным контролем семейного врача. Очередной раз призываю всех пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать карантинные правила. Будьте здоровы!», — написал Федорив на странице в Facebook в понедельник.

В Ивано-Франковской области за прошедшие сутки коронавирус выявили у 376 человек, 26 человек вылечились, трое — умерли.