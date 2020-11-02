В Украине уже до конца года могут ввести обязательные пенсионные накопления

Верховная Рада должна до конца этого года принять законопроект, который введет обязательные пенсионные накопления.

Такое мнение выразила министр социальной политики Марина Лазебная во время участия в публичной дискуссии на тему «Пенсионные накопления: мифы и реальность», передает Укринформ.

«Сегодня у нас падает коэффициент замещения — сейчас он 29%, когда-то был 57%, а в дальнейшем будет менее 20%. То есть человек в будущем, имея зарплату 10000 гривен, получит солидарную пенсию не более 2000 гривен», — сказала Лазебная.

По ее словам, изменить ситуацию можно, повышая налоги, единый социальный взнос, а также забирать ресурс на выплату пенсий из других социальных расходов.

При этом министр считает, что люди должны иметь стимулы, чтобы показывать всю свою зарплату. «Часто можно услышать: „Снижайте теневую экономику, возвращайте мигрантов“. 20 лет государство этим занимается и 20 лет никто еще не дал людям стимулов, при которых они хотели бы вернуться, легализоваться. Если мы посмотрим на опыт других стран, то они создавали стимулы, при которых выгодно показывать всю свою заработную плату — это пенсионные накопления и медицинское страхование», — отметила Лазебная.

«Поэтому мы уверены, что необходимо до конца этого года принимать законопроект, который введет обязательные пенсионные накопления, чтобы в следующем году можно было подготовиться технически, а с 1 января 2022 начать взносы», — добавила министр.

При этом Лазебная отметила, что ни один из уровней пенсионной системы сам по себе не даст людям достойную жизнь в пожилом возрасте. Поэтому важно, чтобы введение второго уровня помогало укреплению других уровней пенсионной системы — солидарного и добровольных накоплений.

«Для этого правила работы должны быть одинаковы для добровольного и обязательного накопления, должна стимулироваться конкуренция, не должно быть монополий. Тогда человек осуществляет сознательный выбор, понимает, что пенсионные накопления — его собственность, которой он управляет, привыкает пользоваться накопительными фондами по единым правилам, развиваются добровольные накопления, человек заинтересован в „белой“ зарплате, увеличивает поступления в солидарную систему», — отметила министр.

Марина Лазебная также обратила внимание на необходимость обеспечить защиту пенсионных накоплений людей и надежные инструменты для инвестирования пенсионных средств в экономику.