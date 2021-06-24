Премьер подтвердил планы внедрить накопительную пенсионную систему

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел в четверг совещание, посвященное внедрению накопительной пенсионной системы, с участием министров, народных депутатов, представителей Офиса президента и регуляторов финансового рынка: Нацбанка и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
«Движемся к внедрению накопительной пенсионной системы (...) Выстраиваем оптимальную модель, которая гарантирует каждому украинцу достойное пенсионное обеспечение», — написал он в своем Телеграм-канале в четверг.
Накануне в интервью «Форбс-Украина» министр финансов Сергей Марченко сообщил, что был бы счастлив, если госбюджет-2022 будет включать пенсионную реформу. «Однако не верю, что можем ее запустить со следующего года. Основы для запуска пенсионной реформы в 2023 году должны быть созданы в 2021-м», — отметил глава Минфина.
В начале июня Кабмин создал рабочую группу по вопросам введения обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развития негосударственного пенсионного обеспечения.
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