Шмыгаль анонсировал принятие закона о накопительной пенсионной системе

В вопросе накопительной пенсионной системы осталось финализировать некоторые вопросы на уровне профильного комитета Рады, в ближайшее время ожидают принятия компромиссного закона.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

«Долгое время в Украине велись разговоры о запуске накопительной пенсионной системы. И, к сожалению, все время этот вопрос откладывали. Наше правительство совместно с Минсоцполитики разработало стратегию накопительной пенсионной системы. Сейчас осталось финализировать некоторые вопросы на уровне профильного комитета Верховной Рады и в ближайшее время ожидаем принятия консенсусного и компромиссного закона в Раде», — сказал Шмыгаль.

Напомним, ранее премьер заявлял, что закон о введении в Украине накопительного уровня пенсионной системы примут уже в 2021 году.