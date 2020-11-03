Трое человек погибли в результате нападения джихадистов в Вене

2 ноября вечером в Вене несколько человек, вооруженных винтовками, устроили стрельбу в шести местах. Одно из нападений произошло возле синагоги.

По последним данным, погибли три мирных жителя. Полиции удалось нейтрализовать одного из участников стрельбы. Идет розыск подозреваемых.

Убитый в Вене террорист был исламистом, заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер.

«Вчера мы пережили теракт, который устроил минимум один исламистский террорист, ситуация, которой не было в Австрии в течение десятилетий», — сказал Нехаммер журналистам рано утром, прямую трансляцию выступления вел телеканал ORF.

Всего пострадали 14 человек. Среди них полицейский.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее нападение терактом. По его словам, мотивы стрельбы пока не известны.

Американская организация SITE Intelligence group заявила о причастности джихадистов к террористическим атакам в Вене. Нападение в Вене является «платой за участие Австрии в возглавляемой США коалиции» по борьбе с ИГИЛ.