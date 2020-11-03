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В Раде сегодня договорились заслушать отчет Степанова

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В Раде сегодня договорились заслушать отчет Степанова

Верховная Рада на заседании 3 ноября планирует заслушать отчет министра здравоохранения Максима Степанова.

Как передает Укринформ, об этом договорились накануне на согласительном совете руководители депутатских фракций и групп.

Кроме того, согласно повестке дня, парламент рассмотрит в повторном первом чтении доработанный законопроект № 3651-д относительно упорядочения отдельных вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций в связи с образованием (ликвидацией) районов.

Среди вопросов повестки дня — законопроект № 3692 «О внесении изменений в раздел II «Заключительные положения» Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год», который нардепы рассмотрят во втором чтении. Документ предусматривает разблокирование финансирования активных программ для того, чтобы активизировать трудоустройство безработных лиц.

Во втором чтении запланировано рассмотрение законопроекта № 2679 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации сети и функционирования центров предоставления административных услуг и усовершенствования доступа к административным услугам, которые предоставляются в электронной форме».

К включению в повестку дня и принятию решения предложен законопроект № 4051 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования правового регулирования дистанционной работы».

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Повесткой дня также предусмотрено рассмотрение в первом чтении законопроекта № 3040а «О внесении изменений в Закон Украины „О Государственном бюджете Украины на 2020 год“ относительно государственных заимствований».

Во втором чтении нардепы планируют рассмотреть президентский законопроект № 3984 «О внесении изменений в Закон Украины „Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях“ относительно допуска дознавателей, следователей и прокуроров в район осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях ».

Верховная Рада, Максим Степанов
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