Конституционный Суд завтра рассмотрит языковой закон

Конституционный Суд Украины планирует 3 ноября в закрытом режиме продолжить рассмотрение вопроса конституционности Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Об этом говорится в повестке дня заседаний КСУ, размещенной на сайте суда.

«Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины „Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного“ (закрытая часть пленарного заседания)», — отмечается в повестке дня КС.

Начало закрытой части пленарного заседания Палаты Конституционного Суда запланировано на 10:00.

21 июня 2019 года в КСУ поступило представление 51 народного депутата относительно конституционности Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Верховная Рада приняла этот закон 25 апреля 2019 года, а 16 июля он вступил в силу.

7 июля 2020 года Большая палата Конституционного Суда начала рассмотрение дела о конституционности закона о языке.

Один из авторов представления, народный депутат 7-8 созывов от «Оппозиционного блока» Александр Долженков на заседании заявил, что закон был принят с нарушением процедуры, а также дискриминирует нацменьшинства.

Авторы конституционного представления указывают, что тогдашний Председатель ВР Андрей Парубий нарушил процедуру рассмотрения законопроекта.

Кроме этого, в материалах представления говорится, что при принятии закона о языке якобы были нарушены требования личного голосования народных депутатов. В частности, закон приняли при поддержке 278 народных депутатов, но среди тех, кто проголосовал, 22 народных депутата не были зарегистрированы в тот день во время письменной регистрации в Верховной Раде (голосовали только их карточки).