Конституционный Суд завтра рассмотрит языковой закон

Конституционный Суд Украины планирует 3 ноября в закрытом режиме продолжить рассмотрение вопроса конституционности Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Об этом говорится в повестке дня заседаний КСУ, размещенной на сайте суда.
«Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины „Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного“ (закрытая часть пленарного заседания)», — отмечается в повестке дня КС.
Начало закрытой части пленарного заседания Палаты Конституционного Суда запланировано на 10:00.
21 июня 2019 года в КСУ поступило представление 51 народного депутата относительно конституционности Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Верховная Рада приняла этот закон 25 апреля 2019 года, а 16 июля он вступил в силу.
7 июля 2020 года Большая палата Конституционного Суда начала рассмотрение дела о конституционности закона о языке.
Один из авторов представления, народный депутат 7-8 созывов от «Оппозиционного блока» Александр Долженков на заседании заявил, что закон был принят с нарушением процедуры, а также дискриминирует нацменьшинства.
Авторы конституционного представления указывают, что тогдашний Председатель ВР Андрей Парубий нарушил процедуру рассмотрения законопроекта.
Кроме этого, в материалах представления говорится, что при принятии закона о языке якобы были нарушены требования личного голосования народных депутатов. В частности, закон приняли при поддержке 278 народных депутатов, но среди тех, кто проголосовал, 22 народных депутата не были зарегистрированы в тот день во время письменной регистрации в Верховной Раде (голосовали только их карточки).
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016