КС признал конституционным языковой закон

Большая палата Конституционного суда приняла решение по делу по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Суд признал, что языковой закон является конституционным.
Полный текст решения будет опубликован на сайте суда в четверг.
Напомним, Верховная Рада 25 апреля 2019 года приняла во втором чтении и в целом закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, согласно которому украинский язык утвержден как основной в функционировании в госучреждениях и обществе. За закон проголосовали 278 депутатов.
Закон вступил в силу 16 июля 2019 года.
21 июня 2019 года в КС поступило конституционное представление 51 народного депутата относительно соответствия языкового закона Конституции Украины. Уполномоченными авторов представления являются депутаты Рады от «Оппозиционного блока» Александр Долженков и председатель фракции «Оппозиционный блок» в Раде Вадим Новинский.
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