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Суд в Италии оправдал нацгвардейца Виталия Маркива

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Суд в Италии оправдал нацгвардейца Виталия Маркива

Апелляционный суд в Милане по делу нацгвардейца Виталия Маркива вынес оправдательный вердикт. Как сообщила в Facebook журналистка Наталья Кудрик, Маркив оправдан и освобожден в зале суда из-под стражи.

Также эту информацию в своем Telegram-канале подтвердила омбудсвумен Людмила Денисова.

По ее словам, Маркив вернется в Украину вместе с делегацией.

«Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу нашего Героя, полностью оправдав его! Справедливость есть!» — написала Денисова.

12 июля 2019 года суд Павии признал Виталия Маркива, гражданина Украины и Италии, виновным в убийстве итальянского фотографа Андреа Роккелли и приговорил его к 24 годам лишения свободы. Украина обжаловала приговор, Апелляционный суд округа Ломбардия должен был рассмотреть жалобу весной 2020 года, но заседание отложили на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19.

В сентябре в Милане начались слушания в апелляционном суде.

Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения НГУ имени Кульчицкого старшего сержанта Виталия Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года, обвинив его в убийстве Роккелли.

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Обвинения против Маркива базируются на показаниях французского журналиста Уильяма Рогелона (ключевой свидетель по делу), который был вместе с Роккелли и переводчиком Андреем Мироновым возле горы Карачун под Славянском. Роккелли и Миронов погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 года. Италия неоднократно отказывалась от предложений Украины относительно совместного расследования.

Виталий Маркив
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