Байден пока получает 237 голосов выборщиков, Трамп – 210

Претендент на пост президента США от демократов Джо Байден к настоящему набирает 237 голосов выборщиков, нынешний президент страны Дональд Трамп - 210 голосов, сообщает американский телеканал Fox News.
Байден пока получает голоса выборщиков в Вермонте (3), Нью-Гэмпшире (4), Массачусетсе (11), Род-Айленде (4), Коннектикуте (7), Нью-Джерси (14), Делавэре (3), Мэриленде (10), округе Колумбия (3), Нью-Йорке (29), Вирджинии (13), Иллинойсе (20), Миннесоте (10), Колорадо (9), на Гавайях (4), в Нью-Мексико (5), в Аризоне (11), Калифорнии (55), Орегоне (7) и Вашингтоне (12)
Трамп побеждает в штатах Айова (6), Алабама (9), Арканзас (6), Флорида (29), Айдахо (4), Индиана (11), Канзас (5), Кентукки (8), Луизиана (8), Миссури (10), Миссисипи (6), Северная Дакота (3), Огайо (18), Оклахома (7), Южная Каролина (9), Южная Дакота (3), Теннесси (11), Юта (6), Западная Вирджиния (5), Вайоминг (3), Небраска (5) и Техас (38).
Для победы кандидату необходимо заручиться голосами 270 выборщиков.
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