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Рынки позитивно отреагировали на первые результаты выборов в США

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Рынки позитивно отреагировали на первые результаты выборов в США

В ночь подсчета голосов на президентских выборах в США доллар и фьючерсы на ключевые американские фондовые индексы показали рост. Индекс DXY, который показывает отношение американской валюты к корзине из шести основных валют, по состоянию на 8:33 по Киеву вырос на 0,62%, до 93,92 пункта.

Фьючерсы на индекс S&P 500 к 8:33 росли на 0,74%, на NASDAQ 100 — на 2,27%.

В то же время, золото, которое традиционно считается защитным активом, показывает негативную динамику. Металл дешевеет на 0,52% до $1900,5 за тройскую унцию. Доходность десятилетних облигаций Минфина США рухнула на 8,46%.

Движение на фондовых и валютных рынках происходит на фоне первых результатов выборов в США. Уже сейчас власти некоторых штатов, ключевых с точки зрения окончательного исхода выборов (Пенсильвания, Висконсин, Мичиган) объявили, что окончательных результатов из этих штатов в ночь после выборов не будет.

Как кандидат от демократов Джо Байден, так и нынешний глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп, лидируют в штатах, которые традиционно поддерживают демократов (на востоке страны) и республиканцев (на юге и Среднем Западе). В то же время, Трамп лидирует в некоторых «колеблющихся» штатах, ключевых для исхода голосования, — например, во Флориде, Огайо и Северной Каролине.

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Для победы в выборах необходимо получить голоса не менее 270 выборщиков (распределяются в соответствии с результатами голосования в том или ином штате, за которым закреплено определенное количество выборщиков). По данным СМИ, пока Байден получил 238 голоса выборщиков, Трамп — 213 голосов.

выборы в США
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