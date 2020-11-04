Нацгвардеец Маркив вернулся в Украину

Освобожденный Миланским апелляционным судом украинский военнослужащий Виталий Маркив в среду днем прилетел в Киев.

«Головным фактором (освобождения) стала правда. Борітеся-поборете», — сказал Маркив во время брифинга по прибытию в Украину, сообщает Интерфакс-Украина.

Также он поблагодарил всех, в том числе дипломатов за свое освобождение из-под стражи, подчеркнув, что «все обвинения были сняты не только с меня, но со всей Украины».

Отвечая на вопрос журналистов, о своих дальнейших планах, он сказал: «Первая своя задача — продолжение службы в Национальной гвардии Украины».

Как сообщалось, 3 ноября Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу Виталия Маркива.

Нацгвардеец Маркив, имеющий двойное гражданство Украины и Италии, был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Роккелли вблизи Славянска Донецкой области в мае 2014 года.

12 июля 2019 года итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы, признав его виновным в содействии умышленному убийству итальянского фотокорреспондента Роккелли в 2014 году.