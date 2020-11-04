Байден перехватил инициативу у Трампа в одном из «колеблющихся» штатов

Кандидат от Демократической партии Джо Байден обходит соперника Дональда Трампа после подсчета 95% голосов в колеблющемся штате Висконсине, следует из данных Bloomberg.
В Висконсине долгое время лидировал Трамп, однако после подсчета 95% вперед вышел Байден. Сейчас у него 49,3%, в то время как у действующего президента 49,0%.
По состоянию на 14:00 по Киеву Байден лидирует в 22 штатах, а Трамп — в 28. В большинстве штатов подсчитано более 60% голосов, кроме Аляски (43%). При этом до сих пор не учтены бюллетени, которые избиратели отправили по почте. В избирательной комиссии Аляски сообщили, что подсчет голосов может занять около недели, а в Пенсильвании предупредили, что процесс подсчета может идти до пятницы. В Неваде подсчет голосов прекратили, сообщив, что возобновят его спустя сутки.
По предварительным данным, Байден лидирует в трех штатах, где исход голосования еще не ясен — Аризоне, Неваде и Висконсине.
Трамп назвал прошедшие выборы «большой победой». Выступая в Белом доме, президент заявил о том, что выигрывает в спорных штатах: Висконсине, Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии и Мичигане. По словам Трампа, его команда уже готова праздновать феноменальную победу, а оппонент не сможет сократить отставание. Также президент отметил, что замедленный подсчет голосов из-за голосования по почте — это «большое мошенничество» в пользу Байдена.
Джо Байден, в свою очередь, выразил уверенность в своей победе на выборах. На выступлении перед своими сторонниками в Делавэре он сообщил, что рассчитывает на успех в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании.
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