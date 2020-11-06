Правительство обсуждает «карантин выходного дня»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что тема «карантина выходного дня» обговаривается на уровне разных рабочих групп, и если правительство подойдет к такому решению, то Министерство здравоохранения отдельно проинформирует об этом.
«Относительно усиления карантина, так называемого „выходного дня“, эта тема обговаривается на уровне разных рабочих групп, экспертов, общества. Если мы подойдем к такому решению, то Министерство здравоохранения отдельно и детально проинформирует и проконсультируется относительно такой инициативы с народными депутатами и научными учреждениями», — сказал Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу в Киеве.
Он также заявил, что Кабинет Министров не планирует введение в Украине тотального карантина.
«Возможно ли сейчас возвращение к полному локдауну страны — такого варианта на столе пока нет. Адаптивный карантин лучшая модель ... Еще раз хочу подчеркнуть, правительство сейчас не рассматривает введение тотального карантина. Минздрав рассматривает возможное введение дополнительных ограничений на определенный период для расторжения цепи заболевания. Но это не будет полный и постоянный запрет», — сказал Шмыгаль.
По его словам, речь идет, в частности, о введении ответственности за неношение масок.
Он добавил, что вопросы о применении ограничений решаются совместно с местным руководством. По словам главы правительства, местные органы власти осознают свою ответственность и не игнорируют рекомендации правительства.
«Если власти просит не вводить какие-то ограничения, то она берет на себя ответственность за последствия», — сказал Шмыгаль.
Напомним, что в Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 9 721 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, а также рекордное количество выздоровевших — 10 762 человека, умер 201 пациент.
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