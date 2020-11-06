Спикер палаты представителей заявила о победе Байдена

Кандидат в президенты США Джо Байден получил мандат избирателей и скоро станет избранным главой государства, заявила в пятницу спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

«Как радостно выйти сегодня к вам, когда у Джо Байдена есть этот невероятный мандат. Довольно скоро он из вице-президента станет избранным президентом Джо Байденом. Это счастливый день для нашей страны», — сказала Пелоси журналистам.

По ее словам, сейчас стало ясно, что именно пара Байден-Харрис одержала победу в борьбе за Белый дом. Сенатор Камала Харрис — кандидат в вице-президенты США.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил помощникам, что не намерен признавать поражение на выборах, сообщает CNN со ссылкой на источники.

При этом чиновники не решаются сказать Трампу, что он может проиграть выборы, и ждут, когда это сделает кто-нибудь другой, например его дочь Иванка или зять Джаред Кушнер, утверждает телеканал.

Трамп публично заявлял, что выигрывает выборы и что имеют место масштабные фальсификации против него, однако подтверждений этому нет.

Соперник Трампа Джо Байден сейчас лидирует в достаточном числе штатов для переизбрания, хотя в ключевых штатах Пенсильвания, Джорджия и Невада его отрыв минимален.