Лукашенко назвал издевательством над демократией и позорищем выборы президента в США

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что белорусско-американские отношения не изменятся при любом исходе выборов президента США.

«Я не жду, что ситуация поменяется в наших отношениях», — приводит агентство БелТА слова Лукашенко, который отвечал на вопрос журналистов о возможном влиянии итогов американских выборов на отношения Минска и Вашингтона.

При этом белорусский президент негативно оценил состоявшиеся 3 ноября американские президентские выборы, итоги которых пока не подведены на фоне заявлений обоих кандидатов, Дональда Трампа и Джозефа Байдена, выражающих уверенность в своей победе. «Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией», — заявил Лукашенко.

Белорусский президент напомнил, что страны Запада не признали свободным и справедливым прошедшие в августе президентские выборы в Беларуси и призвали к проведению повторного голосования. Лукашенко считает, что партнеры и союзники США не будут выдвигать аналогичные требования в отношении США, несмотря на то, что нынешний американский президент, республиканец Трамп подозревает сторонников своего соперника, демократа Байдена в махинациях при подсчете голосов. «Я могу сейчас сказать: никак, побоятся», — сказал Лукашенко, имея в виду возможность выдвижения международных требований о повторных выборах в США.