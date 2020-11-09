BioNTech и Pfizer собираются уже в этом месяце зарегистрировать вакцину от коронавируса

Немецкая фармацевтическая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer хотят уже в ноябре подать в США запрос на регистрацию вакцины от коронавируса. Об этом сообщила в понедельник фирма из Майнца.
BioNTech опубликовала промежуточные результаты испытаний нового препарата. По ее данным, риск заразиться коронавирусом при применении вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки.
Обе компании планируют подать запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на следующей неделе.
В ФРГ наиболее эффективные разработки препарата помимо BioNTech ведут фирмы CureVac и IDT Biologika. Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI) ранее сообщил, что ожидает первой регистрации вакцины от коронавируса в конце 2020 — начале 2021 года.
По данным ВОЗ, сейчас во всем мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016