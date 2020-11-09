Трамп отправил в отставку министра обороны

Действующий президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что отправил в отставку министра обороны Марка Эспера.

И.о. министра обороны станет Кристофер Миллер, заявил Дональд Трамп.

«Рад сообщить, что Кристофер Миллер, глубоко уважаемый директор Национального центра по борьбе с терроризмом (единогласно утвержденный сенатом), будет исполняющим обязанности министра обороны с этого момента. Крис отлично справится! Марк Эспер был смещен. Хотел бы поблагодарить его за службу», — написал Трамп в Twitter.

О том, что глава Пентагона Марк Эспер подготовил заявление об отставке, еще три дня назад сообщали американские СМИ.

Руководители американских министерств нередко подают заявления об отставке без указания даты во время периода смены президента. Глава государства обычно принимает решение после того, как станут окончательно известны результаты голосования.

По информации NBC глава Министерства обороны подготовил свое заявление именно в связи с тем, что он был одним из тех чиновников, которые ожидали отстранения от должности после выборов.

Напомним, что отношения Марка Эспера с Трампом ухудшились после того, как первый выступил против отправки служащих регулярных войск для разгона протестов, вспыхнувших в городах США после смерти в конце мая афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) из-за действий полицейских.