Более 1,6 миллионам украинцев повысили пенсии

В Украине с сентября более 1,6 миллиона пенсионеров получили повышение пенсий.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
Как отметила министр социальной политики Марина Лазебная, правительство последовательно повышает пенсии и в этом году провело несколько этапов повышения пенсий для разных категорий пенсионеров.
«С сентября повышение получили пенсионеры старше 65 лет, которые имеют 30 (женщины) и 35 (мужчины) лет страхового стажа. Благодаря тому, что в сентябре выросла минимальная заработная плата до 5000 гривен, соответственно возросла гарантированная государством минимальная пенсионная выплата таким людям, которая составляет 40% от минимальной зарплаты.
То есть они получают не менее 2000 гривен. С января 2021 года мы планируем еще одно повышение для этой категории пенсионеров. Они будут получать не менее 2400 гривен, поскольку минимальная заработная плата, согласно проекту Государственного бюджета на 2021 год, вырастет до 6000 гривен», — рассказала Лазебная.
В целом, по ее словам, на следующий год правительство запланировало 5 этапов повышения пенсий.
«Также до конца текущего года мы проведем еще одно повышение в соответствии с ростом прожиточного минимума, которое будет направлено, в первую очередь, на тех, у кого размер пенсии зависит от прожиточного минимума», — добавила министр соцполитики.
В ведомстве сообщают, что в результате программы повышения пенсий в течение 2020 года средняя пенсия выросла до более чем 3400 гривен.
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