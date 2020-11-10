Деньги из Фонда по борьбе с COVID-19 продолжают расходоваться не по назначению

В течение недели из «коронавирусного» фонда было выделено 1 019,5 млн гривен на восстановление автодорог государственного значения. При этом в течение прошлой недели было выделено лишь 9,5 млн гривен финансовой помощи в виде больничных. Об этом свидетельствуют данные о распределении средств из «коронавирусного» фонда по состоянию на 10 ноября.
Отмечается, что всего размер кассовых расходов из «ковидного фонда» в виде больничных составляет 1 737 млн гривен, финансовой помощи безработным — 6 782,1 млн гривен.
3198,4 млн гривен было потрачено на доплаты медицинским работникам и 2 469,7 млн грн пошли на дополнительные выплаты военным и полицейским.
На ремонт больниц было потрачено 1 680,0 млн гривен (цифра не изменилась, по сравнению с прошлым отчетным периодом), тогда как на восстановление дорог с того же «коронавирусного» фонда потратили уже 20 216,7 млн грн.
Напомним, в течение понедельника, 9 ноября, в Украине зафиксировано 10 179 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них детей — 410, медработников- 445. За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 479 197 человек, выздоровело — 214 657 человек.
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