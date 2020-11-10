Комитет ВР проведет заседание по вопросу Бигуса, счета которого арестовали за неисполнение решения суда

В Верховной Раде запланировали провести парламентские слушания «Свобода слова или свобода лжи: факты или фейки». Об этом, комментируя информацию об аресте счетов журналиста Дениса Бигуса и 24 канала, заявил нардеп Нестор Шуфрич.
По его словам, он осуждает клеветническую информацию, к распространению которой могут прибегать отдельные журналисты.
«...потом ведь человек, которого коснулась такая информация защищает себя в суде и получает право требовать опровержения. Это одна сторона дела. Любая информация должна соответствовать действительности и факты должны быть проверены, тем более, когда касается репутации», — сказал он.
Шуфрич отметил, что вопрос по решению суда против Бигуса и 24 канала, которых суд обязал опровергнуть распространённую ранее неправдивую информацию, будет рассмотрен на заседании Комитета ВР по вопросам свободы слова.
«... пригласим все заинтересованные стороны и комитет выскажет свою позицию. Пока я могу сказать одно — отстаивая принцип предоставления правдивой информации, я поддерживаю конституционное право людей отстоять свою позицию правды. Но не поддерживаю карательные меры в отношении вещателей, которые бы вызывали остановку их работы», — добавил нардеп.
Напомним, вчера стало известно, что счёта и имущество Дениса Бигуса арестованы исполнителями. Также арестованы и счёта 24 канала. Оба ответчика проиграли суд и были обязаны опровергнуть распространённую ранее неправдивую информацию, однако так и не сделали этого.
По данным издания «Комментарии», истец выигравший суд, «один из представителей экс-руководства правоохранительных органов Украины».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016