Бигуса вызовут в Раду по судебному разбирательству о клевете

Комитет ВР по вопросам свободы слова намерен пригласить журналиста Дениса Бигуса на заседание, где депутаты будут изучать вопрос ареста его счетов. Последние были заблокированы за неисполнения решения суда, согласно которому Бигус обязан опровергнуть распространённую ранее клеветническую информацию.

«Для выяснения точной даты заседания мне нужно связаться с Нестором Щуфричем», - говорит секретарь комитета Сергей Швец.

«В целом у нас такая практика, что на заседания мы приглашаем все стороны конфликта. Если какая-то из сторон не может явиться, мы даже можем отстрочить рассмотрение. В данном случае, мы выслушаем всех и примем консолидированное решение», - уточнил он.

По словам Швеца, работа комитета нацелена на то, чтобы между сторонами конфликта был достигнут консенсус, а решения комитета имеют больше политическое решение. Что же касается юридического аспекте, то это - прерогатива судов.

«В ситуации с Бигусом, давайте посмотрим. Мы будем рекомендовать наше решение принять во внимание», - отметил он, добавив, что всегда аккуратен в оценках действий журналистов.

Ранее сообщалось, что исполнители арестовали имущество и счета Дениса Бигуса. Произошло это потому, что суд обязал его опровергнуть клевету, но журналист этого не сделал.

Сообщалось, что иск против Бигуса подал представитель экс-руководства правоохранительных органов Украины.

Нестор Шуфрич ранее заявил, что по этому поводу планируют провести заседание комитета ВР.

А его коллега Евгений Брагарь заявил, что если есть решение суда о признании клеветы, то Бигус должен его выполнить.