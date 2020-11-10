С начала года товарооборот Украины сократился на $8 миллиардов

За январь-октябрь 2020 года товарооборот Украины сократился на $8 млрд (9%) — до $82,67 млрд по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.
В страну импортировали товаров на $43,03 млрд (меньше на $6,01 млрд, или на 12%, по сравнению с 2019 г.), экспортировали — на $39,64 (меньше на $2 млрд, или на 5%). Соответственно размер отрицательного сальдо составил — $3,4 млрд.
Согласно данным, 44% товаров импортируют из стран ЕС, 16% — из стран СНГ и 40% — из других стран.
Наибольшую долю среди импортируемых товаров составляют: топливо, нефть и продукты ее перегонки — 14,75%, реакторы, котлы, машины, оборудование — 11,15%, средства наземного транспорта — 10,2%.
Вместе с тем из Украины экспортируют 38% товаров — в ЕС, 12% — в страны СНГ, 50% — в другие страны. Наибольшую долю среди экспортируемых товаров составляют: зерновые культуры — 19,25%, черные металлы — 16,16%, а также жиры и масла, готовые пищевые жиры, воски — 11,29%.
Напомним, что экспорт товаров за 2019 год увеличился на 6,4% и составил 46,1 млрд долл. США, импорт товаров в Украину в прошлом году вырос на 7,1% и составил 60,1 млрд. долларов.
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