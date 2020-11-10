Минфин смог разместить около 8 миллиардов внутреннего займа

Во вторник, 10 ноября, Министерство финансов привлекло более 7,8 миллиардов гривен на аукционах продажи облигаций внутреннего займа.

Об этом сообщает Минфин.

На аукционе представлялось три гривневых выпуска: два со сроком обращения 6 месяцев, год и два года. Еще один выпуск — долларовый сроком на 1,2 года.

Минфин не удовлетворил спрос на двухлетние облигации, зато благодаря 6-месячным и годовым привлек в бюджет более 5,5 миллиарда гривен.

Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ составила 9,0%, в то время как 1-летних — 10,42%.

От размещения ОВГЗ номинированных в долларах было привлечено более чем 82 миллиона, где средневзвешенная ставка доходности составила 3,62%.

Напомним, на аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма 3 ноября Минфин привлек в госбюджет только 1,955 млрд грн.