Минфин смог разместить около 8 миллиардов внутреннего займа

Во вторник, 10 ноября, Министерство финансов привлекло более 7,8 миллиардов гривен на аукционах продажи облигаций внутреннего займа.
Об этом сообщает Минфин.
На аукционе представлялось три гривневых выпуска: два со сроком обращения 6 месяцев, год и два года. Еще один выпуск — долларовый сроком на 1,2 года.
Минфин не удовлетворил спрос на двухлетние облигации, зато благодаря 6-месячным и годовым привлек в бюджет более 5,5 миллиарда гривен.
Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ составила 9,0%, в то время как 1-летних — 10,42%.
От размещения ОВГЗ номинированных в долларах было привлечено более чем 82 миллиона, где средневзвешенная ставка доходности составила 3,62%.
Напомним, на аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма 3 ноября Минфин привлек в госбюджет только 1,955 млрд грн.
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