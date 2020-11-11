В Украине официально вводят карантин выходного дня

Кабинет министров вводит в Украине так называемый карантин выходного дня.

Как заявил на заседании правительства в среду премьер-министр Денис Шмыгаль, Министерство здравоохранения разработало изменения в постановление № 641, которые предусматривают введение в Украине «карантина выходного дня». И на этом заседании Кабмин планирует ввести новые карантинные ограничения.

Карантин выходного дня будет действовать с этих выходных и до 30 ноября.

«После принятия постановления оно начнет действовать. С этих выходных и предварительно будет действовать до 30 ноября», — сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Он отметил, что поскольку новые ограничения «неприятны и болезненны» для бизнеса в ресторанной, развлекательной и культурной сферах, правительство готово поддержать предпринимателей. Для этого полностью восстанавливаются и расширяются следующие программы поддержки:

компенсация части зарплат работников в связи с простоем;

программа портфельных гарантий, которая должна заработать в ближайшее время (до 80% кредита будет покрываться государством);

возможность применения механизма признания «карантина выходного дня» форс-мажорным обстоятельством, что сейчас обговаривается с Торгово-промышленной палатой;

продолжение реализации программы доступных кредитов «5-7-9», которая позволяет получить кредитные каникулы для бизнеса. То есть речь идет о рефинансировании существующих займов фактически под 0%.

Новые ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Что запретят:

закроют фудкорты и развлекательные зоны в ТРЦ — планируется разрешить работу только магазинам;

запретят развлекательные и массовые мероприятия;

запретят деятельность учреждений культуры (в частности кинотеатров, театров, музеев);

позволят ресторанам, кафе и другим заведениям общественного питания работать только на вынос.

Во время карантина выходного дня в Украине будут работать только:

продуктовые магазины;

аптеки;

транспорт;

АЗС и ветеринарные аптеки.

Премьер добавил, что полного локдауна экономика страны не выдержит, а такой шаг является оптимальным форматом дополнительных ограничений.