В Украине официально вводят карантин выходного дня

Кабинет министров вводит в Украине так называемый карантин выходного дня.
Как заявил на заседании правительства в среду премьер-министр Денис Шмыгаль, Министерство здравоохранения разработало изменения в постановление № 641, которые предусматривают введение в Украине «карантина выходного дня». И на этом заседании Кабмин планирует ввести новые карантинные ограничения.
Карантин выходного дня будет действовать с этих выходных и до 30 ноября.
«После принятия постановления оно начнет действовать. С этих выходных и предварительно будет действовать до 30 ноября», — сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.
Он отметил, что поскольку новые ограничения «неприятны и болезненны» для бизнеса в ресторанной, развлекательной и культурной сферах, правительство готово поддержать предпринимателей. Для этого полностью восстанавливаются и расширяются следующие программы поддержки:
Новые ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
Что запретят:
Во время карантина выходного дня в Украине будут работать только:
Премьер добавил, что полного локдауна экономика страны не выдержит, а такой шаг является оптимальным форматом дополнительных ограничений.
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