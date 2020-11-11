Садовый обещает игнорировать карантин выходного дня

Мэр Львова Андрей Садовый считает «ерундой» введение карантина выходного дня и заявляет, что во Львове такое решение правительства поддерживать не будут, сообщает пресс-служба городского совета.
«Карантин выходного дня, по моему мнению, это ерунда. Мы были, есть и будем вместе с вами, ни единого неразумного решения город принимать не будет. Мы с вами должны взять на себя все обязательства: никаких банкетов, юбилеев или свадеб, но о полном локдауне говорить нельзя. Если власть хочет делать какие-то ограничения, то пусть сначала заплатит деньги людям, компенсации, как это делают немцы, французы и другие страны. А добить людей, забрать у них последние средства к существованию... А кто потом будет кормить их семьи? Поэтому мы за людей. Надо иметь здравый смысл», — сказал Садовый во время акции предпринимателей, выступающих против введения в Украине карантина выходного дня в среду.
Он также добавил, что «власти приходят и уходят, а Львов был, есть и будет».
По словам мэра, город получил от государства только 1 млн грн, «зато власть забирает из местного бюджета 591 млн грн».
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