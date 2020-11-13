Режиссер «Один дома 2» рассказал, как Трамп появился в фильме

Режиссёр фильма «Один дома 2» Крис Коламбус в интервью Business Insider вспомнил, что Дональд Трамп вел себя агрессивно во время переговоров о съемках в его отеле «Плаза» и фактически навязал свое появление в кадре.
До президентства Дональд Трамп был известен бизнесмен из Нью-Йорка, глава строительного конгломерата Trump Organization, основатель компании Trump Entertainment Resorts, специализирующейся на игорном и гостиничном бизнесе, и владелец конкурса красоты «Мисс Вселенная».
Благодаря своему бизнесу, он пересекся с франшизой «Один дома» в начале 1990-х, которую снимал режиссер Крис Коламбус. В сиквеле картины Дональд Трамп появляется на несколько секунд в холле отеля «Плаза», помогая главному герою найти путь в лобби.
По словам кинематографиста, съемочной группе пришлось пойти на условия Трампа, чтобы снять сцену в отеле.
«Как и в большинстве локаций в Нью-Йорке, требовалось лишь заплатить за разрешение на съемки. Мы выбрали отель „Плаза“, которым тогда распоряжался Трамп, потому что хотели снять сцену в лобби. Мы не могли построить декорации на площадке, — рассказал Коламбус. — Трамп дал согласие. Мы заплатили. А потом он говорит: „Есть только один способ снимать в Plaza — это дать мне роль в фильме“. Пришлось соглашаться, включать его в сцену. Когда мы впервые показали сиквел фокус-группе, случилось странное — аудитория приветствовала его появление. Так что я распорядился оставить сцену с Трампом. Но он добился этого агрессивным методом».
В ноябре франшизе «Один дома» исполняется 30 лет — первый фильм вышел в 1990 году. Спустя два года в прокате появился сиквел, «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», который стал самым кассовым фильмом года, собрав в мировом прокате $359 млн при бюджете $20 млн. Сиквел прославился не только участием Трампа, но и сценой, где Кевин (Маколей Калкин) смотрит в телескоп на крыше южной башни Всемирного торгового центра. Сцену отсняли за девять лет до теракта 11 сентября.
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