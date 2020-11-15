В Украине за сутки 10 681 новый случай COVID-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксирован 10 681 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 2 633 человека, умерло 95 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«10 681 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 15 ноября 2020 года. В частности, заболели 420 детей и 391 медработник. В частности, госпитализировано — 1227 человек; летальных случаев — 95; выздоровело — 2633 человека», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Днем ранее, зафиксированы рекордные 12 524 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, 13 ноября за сутки коронавирус подтвердилсяу 11 787 человек, 12 ноября зафиксировано 11 057 случаев инфицирования; 11 ноября было 10 611 новых случаев, 10 ноября сообщалось о 10 842 заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 535 857 человек, 9 603 человека — умерли от COVID-19, выздоровели — 241 444 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (921), Запорожской (868), Харьковской (713), Одесской (692) и Киевской (692) областях.