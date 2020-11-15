В Молдове началось голосование на выборах президента

Второй тур президентских выборов стартовал в воскресенье в Молдове. Голосование началось в 07:00 по местному времени.

На территории страны открылись 2 004 избирательных участка, еще 139 пунктов для голосования будут работать в 26 других странах.

Волеизъявление проходит на фоне напряженной эпидемической ситуации. Для избирателей власти приобрели защитные маски, которые будут бесплатно выдаваться на участках. Все пункты для голосования снабжены дезинфицирующими средствами, на входе производится замер температуры.

Согласно решению ЦИК, во второй тур вышли глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, заручившаяся поддержкой 36,1% избирателей (487 тыс. голосов), и действующий президент Игорь Додон с результатом в 32,6% (439 тыс.). Оба кандидата уже встречались на выборах 2016 года. Однако тогда Додон лидировал в первом туре с отрывом от Санду в 9,2 процентного пункта, а во втором разница между ними сократилась до 4,2 п. п.

На территории Молдовы выборы завершатся в 21:00, зарубежные участки будут ориентироваться на время страны пребывания. Первые предварительные итоги объявят уже через час после окончания волеизъявления.