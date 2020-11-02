На выборах в Молдове будет второй тур

Экс-премьер Молдовы Майя Санду обошла на выборах президента действующего главу государства Игоря Додона. По итогам обработки 99,30% протоколов она набрала 35,87% голосов, следует из данных ЦИК. Додон получил 32,80%.

Ренато Усатый из «Нашей партии» набрал 16,96% голосов, а кандидат от партии «Шор» Виолета Иванова — 6,53%. Остальные кандидаты получили менее 5% голосов.

Согласно молдавскому законодательству второй тур должен быть назначен на 15 ноября.

Игорь Додон занимает пост президента с 2016 года.