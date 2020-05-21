Парламент Молдовы назначил выборы президента на 1 ноября

Парламент Молдовы назначил всенародные выборы главы государства на 1 ноября 2020 года. Такое решение принято на состоявшемся в четверг заседании законодательного собрания по предложению президента Игоря Додона.
Ранее Додон, который по опросам является самым популярным политиком в стране, в интервью СМИ не исключил, что будет баллотироваться на второй срок. Крупнейшая в стране Партия социалистов Республики Молдова уже заявила, что поддержит его кандидатуру.
Главным конкурентом Додона на этих выборах может стать лидер проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС), бывший премьер Майя Санду, которая проиграла ему во втором туре президентских выборов 2016 года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016