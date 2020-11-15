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В Украину идут ночные морозы, местами мокрый снег

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В Украину идут ночные морозы, местами мокрый снег

В воскресенье, 15 ноября, в Украине будет облачно, в северных, большинстве центральных областей небольшой дождь, на Сумщине умеренный дождь с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Утром в Украине, кроме восточных областей, местами туман.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Там также отметили, что ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем 4-9°, на Прикарпатье и юге Одесчины до 12° тепла; в восточных, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях днем 0-5° тепла.

16-17 ноября также облачно, 16 ноября в восточных областях умеренный мокрый снег, температура ночью и днем 0-5° мороза; на остальной территории местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, в западных, днем и в северных областях без осадков, температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла, в западной части и на Одесчине ночью 1- 6° тепла, днем 4-9° тепла, местами до 12°. 17 ноября в западной части дождь, ночью в восточных областях местами небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков, температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в западных областях и на Одесчине ночью 1-6° тепла, днем 4-9°, на Закарпатье до 12°. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с.

18 ноября ночью в западной части, местами в Житомирской и Винницкой областях, днем и в юго-западных областях дожди (в Карпатах с мокрым снегом), на остальной территории, 19 ноября, в Украине без осадков. Температура в восточной части ночью 5-11° мороза, днем 0-5° мороза; в западной части ночью 18 ноября 0-5° тепла (19 ноября от 3° тепла до 2° мороза), днем 3-9° тепла, на Закарпатье до 11°; на остальной территории ночью от 5° мороза до 1° тепла, днем от 2° мороза до 4° тепла, 18 ноября на юге 3-8° тепла.

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В столичном регионе 15 ноября облачно, небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура по Киеву днем 6-8°; по области — 4-9°.

16-17 ноября в Киеве также облачно, без осадков, только ночью 16 ноября местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура 16 ноября ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла; 17 ноября ночью 0-5° мороза, днем около 0°.

18-19 ноября в столице без осадков, температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

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