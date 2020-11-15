Трамп написал пост о победе Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп прокомментировал в Twitter сюжет телеканала Fox News о возможных махниациях на выборах президента США и о победе на них Джо Байдена. Трамп написал: «Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Не было никаких наблюдателей за голосованием и подсчетом голосов».

По его словам, победу Байдена обеспечили частная компания Dominion, у которой сложилась «плохая репутация» и было «негодное оборудование», а также замалчивающие нарушения СМИ (речь о производителе ПО для голосования Dominion Voting Systems. — Ред.)

Трамп уточнил, что все механические сбои во время ночи выборов (имеется в виду ночь после 3 ноября, когда начался подсчет голосов), были попыткой демократов украсть голоса избирателей. «Они преуспели во многом, не попавшись. Выборы по почте — это дурацкая шутка», — написал президент.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Их итоги официально еще не объявлены, они будут известны в декабре, однако 7 ноября американские СМИ сообщили о победе Байдена. Он набрал более 270 голосов коллегии выборщиков, необходимых для победы.

Трамп отказался признать поражение, заявив о нарушениях в ряде штатов во время подсчета голосов. Его команда утверждала, что демократы скрывают процедуру обработки бюллетеней от наблюдателей от Республиканской партии, и потребовала пересчета в Джорджии, Мичигане и Пенсильвании. В первых двух штатах его иски отклонили, а в третьем апелляционный суд встал на сторону Трампа. Несмотря на это, по подсчетам СМИ, там победил Байден.