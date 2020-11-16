Ким Чен Ын появился на публике впервые за 25 дней

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые появился на публике за последние 25 дней. Он присутствовал на расширенном заседании политбюро Трудовой партии Кореи, сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

О том, что Ким Чен Ын принял участие в заседании, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). На заседании в том числе обсуждались вопросы укрепления системы здравоохранения страны и противоэпидемические меры на фоне пандемии коронавируса.

Предыдущее появление Ким Чен Ына на публике состоялось в конце октября, тогда северокорейский лидер посетил кладбище в провинции Южный Пхеньян, где похоронены китайские солдаты, участвовавшие в Корейской войне, пишет Yonhap. Сообщение об этом было опубликовано 22 октября. Государственные СМИ КНДР обычно сообщают о действиях своего лидера на следующий день, уточняет агентство.

До этого Ким Чен Ын два раза исчезал из поля зрения весной. В апреле он не появлялся на публике десять дней, в том числе не присутствовал на традиционной тожественной церемонии по случаю дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, который также является дедом Ким Чен Ына. Тогда СМИ заподозрили, что продолжительное отсутствие лидера Северной Кореи может быть связано с проблемами со здоровьем.

В мае Yonhap сообщило, что Ким Чен Ын не появлялся на публике три недели.