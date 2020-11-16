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Умер глава МИД Сирии

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Умер глава МИД Сирии

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщает государственное агентство SANA со ссылкой на заявление сирийского внешнеполитического ведомства.

«Министерство иностранных дел соболезнует в связи со смертью заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Валида Муаллема», — цитирует SANA сообщение МИДа.

О причинах смерти дипломата не сообщается.

Последнее мероприятие с участием Валида Муаллема прошло 25 октября. Тогда он провел в Дамаске встречу со специальным посланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Валид Муаллем родился 17 июля 1941 года в Дамаске. В 1963 году окончил Каирский университет по специальности «экономика» со степенью бакалавра. Он был одним приближенных Абдуль Халима Хаддама, который был сторонником бывшего президента Сирии Хафеза аль-Асада (отец нынешнего президента Сирии Башара Асада).

С 1964 года Муаллем работал в Министерстве иностранных дел Сирии, служил в сирийских дипломатических миссиях в Танзании, Саудовской Аравии, Испании и Великобритании.

С 1975 по 1980 год занимал должность посла Сирии в Румынии. С 1980 по 1984 год был главой департамента удостоверения подлинности и переводов МИД Сирии. С 1990 по 1999 год был послом Сирии в США. В начале 2000-х годов был назначен помощником министра иностранных дел, в 2005 году — заместителем министра.

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В 1991–1999 годах принимал участие в сирийско-израильских мирных переговорах.

С 1984 по 2005 год занимал должность вице-премьера Сирии. Возглавил МИД страны в 2006 году.

Кроме прочего, Валид Муаллем был автором ряда книг по истории Сирии.

Сирия
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