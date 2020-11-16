Войти
Правительство обещает компенсировать бизнесу потери от карантина
официально
Правительство обещает компенсировать бизнесу потери от карантина
Трамп заявил о нарушении конституции США во время выборов
позиция
Трамп заявил о нарушении конституции США во время выборов

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

кадры
RSS

Нацбанк согласовал кандидатуру нового главы «Укргазбанка»

195
Нацбанк согласовал кандидатуру нового главы «Укргазбанка»

Нацбанк 12 ноября согласовал кандидатуру Андрея Кравца на должность главы правления Укргазбанка.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Согласование произошло по результатам рассмотрения пакетов документов и собеседований, проведенных правлением Национального банка. 2 ноября 2020 года наблюдательный совет Укргазбанка принял решение об избрании Андрея Кравца на должность главы правления сроком на пять лет с даты его вступления в должность после согласования Национальным банком.

«Андрей Кравец с апреля 2015 года занимал должность первого заместителя главы правления Укргазбанка, а с июля 2020 года исполнял обязанности главы правления Укргазбанка», — говорится в сообщении.

Также НБУ согласовал назначение Владимира Мудрого на должность главы правления ОТП Банка.

«В октябре 2020 года наблюдательным советом ОТП Банка было решено избрать Владимира Мудрого на должность главы правления банка. Владимир Мудрый больше восьми лет занимал должность члена правления в ОТП Банке», — добавили в регуляторе.

Читайте также: Украинец завоевал титул сильнейшего человека планеты

Напомним, наблюдательный совет «Укргазбанка» 2 ноября 2020 года решил назначить Андрея Кравца главой правления банка.

В июле набсовет «Укргазбанка» прекратил полномочия главы правления Кирилла Шевченко, который стал главой НБУ, и.о. главы правления банка назначили Андрея Кравца.

Укргазбанк, Андрей Кравец
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 16 ноября 2020
Воскресенье, 15 ноября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

Раскол Кипрской церкви по вопросу ПЦУ разрастается

Очередной церковный конфликт, порожденный вопросом о признании ПЦУ продолжает разрастаться. 10 ноября крупнейшее кипрское издание Philenews сообщило, что часть членов Священного синода Кипрской православной церкви прекращают сослужение с архиепископом Кипрским Хризостомом и не будут с ним встречаться до тех пор, пока Синод не вынесет решение по вопросу признания Православной церкви Украины.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Давайте разделять портфельные и прямые иностранные инвестиции

Очень важно разделять портфельные и прямые иностранные инвестиции. Проблема многих экспертов и политиков в том, что они этого не делают. Когда они говорят слово «инвестор», то для них это кредит от ЕС, МВФ, это такие банки как Голдман Сакс, ДжиПи Морган или институциональные инвесторы типа фонда Темплтона или Томаса Роу Прайса. Но все эти инвесторы не создают в Украине бизнеса. Они дают деньги в кредит, которыми потом распоряжается наше правительство.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Украина VS Турция: чему стоит поучиться друг у друга

Многие в Украине предпочитает смотреть на ситуацию в Турции как на пример в контексте предостережения о нецелесообразности проведения программ «количественного смягчения», а также в вопросе «зависимости/независимости» решений центрального банка. Но на самом деле пример Турции, если его и следует рассматривать для Украины, то только с точки зрения способности аппарата центрального банка генерировать адекватные управленческие решения с учетом изменения экономических условий.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016