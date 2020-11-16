Нацбанк согласовал кандидатуру нового главы «Укргазбанка»

Нацбанк 12 ноября согласовал кандидатуру Андрея Кравца на должность главы правления Укргазбанка.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Согласование произошло по результатам рассмотрения пакетов документов и собеседований, проведенных правлением Национального банка. 2 ноября 2020 года наблюдательный совет Укргазбанка принял решение об избрании Андрея Кравца на должность главы правления сроком на пять лет с даты его вступления в должность после согласования Национальным банком.
«Андрей Кравец с апреля 2015 года занимал должность первого заместителя главы правления Укргазбанка, а с июля 2020 года исполнял обязанности главы правления Укргазбанка», — говорится в сообщении.
Также НБУ согласовал назначение Владимира Мудрого на должность главы правления ОТП Банка.
«В октябре 2020 года наблюдательным советом ОТП Банка было решено избрать Владимира Мудрого на должность главы правления банка. Владимир Мудрый больше восьми лет занимал должность члена правления в ОТП Банке», — добавили в регуляторе.
Напомним, наблюдательный совет «Укргазбанка» 2 ноября 2020 года решил назначить Андрея Кравца главой правления банка.
В июле набсовет «Укргазбанка» прекратил полномочия главы правления Кирилла Шевченко, который стал главой НБУ, и.о. главы правления банка назначили Андрея Кравца.
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