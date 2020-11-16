Группа Нафтогаз провела коррупционную закупку услуг облачных сервисов

Дочернее предприятие «Нефтегазбезопасность» из группы Нафтогаз 16 ноября объявило о завершении торгов на закупку услуг облачных сервисов.

Заказчик на три года закупил услуги по пользованию облачной инфраструктурой. В том числе: доступ к оперативной памяти объемом 3,8 тыс. Гигабайт, доступ к жестким дискам на 200 терабайт, доступ к интернету на скорости 1,5 гигабит/секунду, 5 внешних IP-адресов и 4 канала передачи данных и др.

Как сообщает Телеграм-канал Монополист, стартовая цена — 72 млн грн — более чем в два раза выше рыночной. В тендере приняли участие 5 компаний. При этом в Prozorro нет перечня участников, только победитель, поскольку торги проходили вне сферы закона о публичных закупках.

Соответственно, участники не могут обжаловать их в Антимонопольном комитете.

Среди участников три компании — известные на рынке облачных услуг игроки: De Novo, Ucloud и GigaCloud. А еще две — прокладки, которые не имеют даже сайтов.

Канал приводит список участников с конечными ценовыми предложениями:

1. ООО «МСЭ» (формальный владелец Алексей Клещевников) — 72,4 млн. грн

2. ООО «Хостинг-Х» (Даниил Брежнев) — 72,3 млн. грн

3. ООО «Де Ново» (De Novo, Евгений Уткин) — 72 млн грн

4. ООО «Торговые системы» (Ucloud, Дарья Кривенко) — 29,6 млн грн

5. ООО «Гигаклауд» (GigaCloud, Олег Полищук) — 29,6 млн. грн

В ходе торгов три реальные игрока рынка были дисквалифицированы из-за изменений требований в тендерной документации. Остались две прокладки. Победителем назначено ООО «Хостинг-Х», которое предоставит услуги серверов КВЦ «Парковый», формально принадлежащих нардепу Максиму Ефимову.

До 2017 КВЦ «Парковый» связывали с окружением Виктора Януковича.

Одним из основателей компании-победителя является ООО «Смарт Секьюрити Солюшнз», которое принадлежит Татьяне Мельник. Эта Татьяна Мельник также была соучредителем ООО «ФС Групп — Девелопмент».

«ФС Групп — Девелопмент» была победителем тендеров Укртрансгаза (также входит в Группу Нафтогаз) в апреле и мае 2018 года.