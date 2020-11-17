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Акции Tesla до конца года войдут в индекс S&P 500

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Акции Tesla до конца года войдут в индекс S&P 500

Акции Tesla войдут в состав S&P 500 по итогам декабрьского пересмотра индекса 21 декабря. Компания, которую заменит производитель электрокаров, будет объявлена позднее, сообщил в понедельник S&P Dow Jones Indices. На Tesla придется около 1% индекса.

На этой новости акции компании выросли на 13,16% после закрытия биржевых торгов понедельника, достигнув отметки $461,8 за бумагу. Это максимальный уровень с 14 октября, когда торги закрылись на уровне $461,3 за акцию

При рыночной стоимости акций более $385 млрд Tesla станет крупнейшей компанией, которую когда-либо добавляли в индекс, привели в CNBC выводы исследовательской компании Baird. Она также станет одним из самых влиятельных компонентов индекса с весом, примерно равным Berkshire Hathaway, Johnson & Johnson и Procter & Gamble, пишет Bloomberg. Капитализация производителя превышает стоимость 95% компаний, уже входящих в S&P 500.

После включения в индекс Tesla инвестиционные фонды, следующие за индексом S&P 500, должны будут пересмотреть свои портфели в соответствии с изменениями в индексе. Это означает, что им придется продать акции компаний, уже входящих в S&P 500, на сумму около $51 млрд и использовать эти деньги для покупки акций Tesla. Это может подтолкнуть котировки компании вверх.

Эксперты ожидали, что Tesla войдет в индекс еще при сентябрьском пересмотре, так как компания подходила для этого по всем критериям: Tesla показывала прибыль на протяжении четырех кварталов подряд, а ее капитализация намного превысила минимальный уровень в $8,2 млрд.

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Необходимые критерии для включения в индекс S&P 500:

  • компания должна базироваться в США и иметь листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже, NASDAQ или Чикагской бирже опционов;
  • ее рыночная капитализация должна составлять не менее $8,2 млрд;
  • ее ценные бумаги должны быть высоколиквидными (объем торгов — не менее 250 тыс. акций в месяц);
  • не менее 50% бумаг должны быть в обращении;
  • нужно показать прибыль по ходу последних четырех кварталов в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (GAAP).

Однако комитет S&P Dow Jones Indices вместо Tesla комитет добавил в S&P 500 бумаги Etsy, Teradyne и Catalent, убрав из индекса H&R Block, Coty и Kohl’s. Разочарование инвесторов обрушило котировки Tesla на 21% за один день торгов 8 сентября.

Tesla, S&P 500
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