Amazon начал продажу лекарств

Онлайн-ритейлер Amazon начал продажи лекарственных средств на своей платформе, пока запуск произошел только в США.
Об этом сообщает АР News.
Во вторник, 17 ноября, онлайн-ритейлер сделал возможным заказ медикаментов, в частности по рецептам врачей. Это сразу отразилось на акциях фармацевтических компаний. Например, акции Walgreens упали более чем на 10%.
Большие фармсети зависят от стабильного физического потока клиентов, так как вместе с основной покупкой медикаментов они могут осуществить дополнительную, например, шампунь или перекус. Хотя компании-конкуренты также активизировались в онлайн-среде, ассортимент магазина Amazon в разы больше других.
Amazon также открыл к продаже продукцию, которая требует особых температур, например инсулин. Получить медикаменты по рецепту можно только после того, как его добавили в кабинет на сайте.
Отмечается, что компания намеревалась выйти на фармацевтический рынок еще раньше. Два года назад Amazon приобрел компанию PillPack за 750 миллионов долларов — она производит пакеты для лекарств с маркировкой времени и даты приема.
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