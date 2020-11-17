Amazon начал продажу лекарств

Онлайн-ритейлер Amazon начал продажи лекарственных средств на своей платформе, пока запуск произошел только в США.

Об этом сообщает АР News.

Во вторник, 17 ноября, онлайн-ритейлер сделал возможным заказ медикаментов, в частности по рецептам врачей. Это сразу отразилось на акциях фармацевтических компаний. Например, акции Walgreens упали более чем на 10%.

Большие фармсети зависят от стабильного физического потока клиентов, так как вместе с основной покупкой медикаментов они могут осуществить дополнительную, например, шампунь или перекус. Хотя компании-конкуренты также активизировались в онлайн-среде, ассортимент магазина Amazon в разы больше других.

Amazon также открыл к продаже продукцию, которая требует особых температур, например инсулин. Получить медикаменты по рецепту можно только после того, как его добавили в кабинет на сайте.

Отмечается, что компания намеревалась выйти на фармацевтический рынок еще раньше. Два года назад Amazon приобрел компанию PillPack за 750 миллионов долларов — она производит пакеты для лекарств с маркировкой времени и даты приема.