Российское власти Крыма выставили на торги винзавод «Массандра»

Российские «власти» аннексированного Крыма выставили на аукцион акции крупнейшего в регионе винодельческого и виноградарского объединения «Массандра», оценив лот более чем в 5,3 млрд рублей.
Об этом сообщают российские СМИ.
В начале октября стало известно, что «власти» преобразовали предприятие «Массандра» в акционерное общество, 100% акций находится в собственности «республики». Размер ожидаемых поступлений в бюджет Крыма после приватизации — 6 млрд рублей. 14 октября российский парламент региона поддержал приватизацию винзавода до конца 2020 года, одобрив внесение соответствующих изменений в программу приватизации.
Уточняется, что предприятие выставлено единым лотом на аукционе в электронной форме.
Винзавод «Массандра», основанный более 120 лет назад князем Львом Голицыным, является одним из крупнейших на постсоветском пространстве предприятий по выращиванию винограда и производству вин. В хозяйстве «Массандры» насчитывается около 4 тыс. га виноградников. В ее состав, кроме головного завода, входят восемь филиалов, виноградники тянутся от Фороса до Судака на 180 км.
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