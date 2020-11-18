Начдепартамента управления имуществом Нацполиции Наумов уволен после скандала

Со среды, 18 ноября, начальник Департамента управления имуществом Национальной полиции полковник Иван Наумов уволен с занимаемой должности, сообщил заместитель директора департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Ярослав Тракало.
«Начальник Департамента управления имуществом Нацполиции Украины полковник Иван Наумов с сегодняшнего дня уволен с занимаемой должности.Вместе с тем Национальная полиция Украины проводит служебную проверку по фактам, обнародованным в отношении должностного лица в средствах массовой информации», — сказал Тракало в комментарии в среду.
Ранее журналисты-расследователи «Bihus.Info» выяснили, что открытый в августе этого года под Киевом клуб отдыха сына Наумова работал во время действия «карантина выходного дня».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016