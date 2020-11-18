Начдепартамента управления имуществом Нацполиции Наумов уволен после скандала

Со среды, 18 ноября, начальник Департамента управления имуществом Национальной полиции полковник Иван Наумов уволен с занимаемой должности, сообщил заместитель директора департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Ярослав Тракало.

«Начальник Департамента управления имуществом Нацполиции Украины полковник Иван Наумов с сегодняшнего дня уволен с занимаемой должности.Вместе с тем Национальная полиция Украины проводит служебную проверку по фактам, обнародованным в отношении должностного лица в средствах массовой информации», — сказал Тракало в комментарии в среду.

Ранее журналисты-расследователи «Bihus.Info» выяснили, что открытый в августе этого года под Киевом клуб отдыха сына Наумова работал во время действия «карантина выходного дня».