Месси не сыграет в матче с «Динамо» в Киеве

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси не попал в заявку клуба на выездной матч четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов против киевского «Динамо», об этом стало известно из опубликованного сегодня пресс-службой состава на предстоящий матч.

«Мы решили не брать Месси и Де Йонга, потому что наша ситуация в Лиге чемпионов достаточно комфортная и им нужен отдых», — заявил главный тренер «сине-гранатовых» Рональд Куман.

Всего в заявку «Барселоны» на игру с «Динамо» вошли 19 футболистов. Матч состоится 24 ноября в Киеве. Первый поединок команд на нынешнем групповом этапе прошел в Барселоне 4 ноября и завершился со счетом 2:1 в пользу «сине-гранатовых».

«Барселона» выиграла три матча из трех на групповом этапе и лидирует в таблице группы G. «Динамо» набрало лишь одно очко в трех поединках, сыграв вничью с венгерским «Ференцварошом», киевляне занимают третью строчку. Также в группе G играет «Ювентус» — у туринцев шесть очков.