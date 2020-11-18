Названа причина аварии ракеты Vega с украинским двигателем

Технический директор французской компании Arianespace Ролан Лагье, являющейся оператором ракеты-носителя легкого класса Vega, которая была изготовлена с участием Украины, заявил, что авария ракеты произошла из-за человеческой ошибки.
Как передает Укринформ, об этом сообщает El Pais.
По словам Лагье, через 8 минут после запуска, ракета отклонилась от траектории полета, ее начало трясти, и она в конце концов не смогла вывести спутники на орбиту.
Он также добавил, что речь идет о человеческой ошибке во время сборки ракеты, а не из-за ее дизайна.
Сама же ракета упала на удаленной от людей территории в Арктике. Сейчас специальная комиссия должна установить все обстоятельства и дать рекомендации о необходимых изменениях.
Отмечается, что на борту ракеты-носителя были два спутника — французский Taranis и испанский SeoSat-Ingenio. Работа над миссией, которая стоила 200 млн евро, длилась 10 лет
Вчера стало известно, что ракета-носитель легкого класса Vega, которая была изготовлена с участием Украины, потерпела крушение после запуска во Французской Гвиане.
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