Ученые в Дании заявили о низкой эффективности масок

Маски дают лишь ограниченную защиту от коронавируса и не снижают вдвое риск заразиться. Об этом говорится в исследовании Национального госпиталя (Rigshospitalet) Дании.

Ученые провели исследование, когда власти Дании еще не выпустили никаких рекомендаций и не ввели ограничительных мер по COVID-19. В нем участвовали 6024 человека, которых поделили на две группы. Одна из них должна была носить маски.

Через месяц в той группе, где носили маски, коронавирусом заразились 1,8% участников, а в той, где не носили, — 2,1%.

«Таким образом, исследование не подтвердило ожидаемого снижения риска заразиться коронавирусом вдвое для людей, использующих маски. Однако результаты могут указывать на более умеренную степень защиты масок — 15–20%», — отметили в датском Национальном госпитале.

Ученые подчеркнули, что указанную степень защиты можно ожидать лишь в тех условиях, в каких было проведено исследование, — когда другие не носят масок и в обществе не действует никаких ограничительных мер, в том числе социальной дистанции.

Специалисты также добавили, что не проверяли эффективность масок на уже зараженных, то есть не исследовали степень защиты именно от передачи коронавируса от заболевших. Поэтому из исследования нельзя сделать вывод, что обязательное ношение масок во время пандемии не будет эффективной мерой, предупредили ученые.

В первых рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), выпущенных в апреле, предполагалось, что носить защитные маски должны только заразившиеся. «Эффективность регулярного применения масок здоровыми людьми с целью профилактики респираторных вирусных инфекций, включая COVID-19, в том числе повсеместное ношение масок населением, в настоящее время не подтверждена», — пояснили тогда в ВОЗ.

Странам, которые планировали в начале пандемии ввести повсеместное ношение масок, в организации советовали соотнести риски. Среди возможных проблем в ВОЗ называли в том числе опасность самозаразиться при касании или повторном использовании маски, а также «ложное чувство безопасности, в результате которого люди могут пренебрегать другими профилактическими мерами, например соблюдением безопасной дистанции и гигиеной рук».

Однако в следующих рекомендациях, выпущенных в июне, ВОЗ уже рекомендовала надевать защитные маски людям из групп риска — пожилым и лицам с хроническими заболеваниями, а также всем медикам независимо от того, взаимодействуют ли они с зараженными коронавирусом или нет. Кроме того, ВОЗ тогда посоветовала носить средства защиты в местах, где невозможно соблюдать социальную дистанцию, например в общественном транспорте и магазинах.