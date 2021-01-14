С сегодняшнего дня бизнес начнут штрафовать за клиентов без масок

14 января в Украине вступил в силу принятый в декабре закон о штрафах для бизнеса за отсутствие масок у клиентов и персонала.
Закон был опубликован в официальном издании «Голос Украины» накануне, 13 января.
Сумма штрафа — от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 грн до 5100 грн).
Владельцу бизнеса придется заплатить штраф, если он допустил клиентов или работников без масок или респираторов в общественное здание, сооружение или общественный транспорт.
Предполагается, что такие нормы дадут владельцам бизнеса мотивацию не пускать в помещение клиентов, нарушающих масочный режим. Составлять постановление о наложении штрафов должны уполномоченные должностные лица территориальных органов власти.
Кроме того, в Украине уже работают штрафы и для самих нарушителей масочного режима. Их предусматривает закон, вступивший в силу еще с 21 ноября.
В этом случае штраф составляет от 170 до 255 грн. Его должны платить сами граждане, которые находятся в общественном месте без средств защиты.
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