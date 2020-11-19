Карантин не помог – в Украине новый коронавирусный антирекорд

В Украине состоянию на 19 ноября лабораторно подтверждены 583 510 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них за сутки — 13 357.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбук.
Согласно его данным, за минувшие сутки госпитализирован 1531 человек, летальних случаев – 257, сделано тестов за сутки - 65 402 (в том числе методом ПЦР - 40585, методом ИФА - 24817).
За все время пандемии в Украине уже умерли 10369 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1348), Днепропетровской (1128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях.
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