Карантин не помог – в Украине новый коронавирусный антирекорд

В Украине состоянию на 19 ноября лабораторно подтверждены 583 510 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них за сутки — 13 357.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбук.

Согласно его данным, за минувшие сутки госпитализирован 1531 человек, летальних случаев – 257, сделано тестов за сутки - 65 402 (в том числе методом ПЦР - 40585, методом ИФА - 24817).

За все время пандемии в Украине уже умерли 10369 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1348), Днепропетровской (1128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях.