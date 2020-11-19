Мировой долг к концу года достигнет рекордных $277 трлн

Объем мирового долга достигнет к концу года рекордного значения $277 трлн, или 365% глобального ВВП в связи с пандемией нового коронавируса. Такие оценки содержатся в опубликованном в среду отчете вашингтонского Института международных финансов.

Как отмечают в организации, экономические последствия пандемии нового коронавируса стали причиной увеличения мирового долга на $15 трлн с конца прошлого года, что привело к «установлению нового рекорда в размере более $272 трлн в третьем квартале 2020 года». «Поскольку финансовые меры по борьбе с пандемией продолжают применяться, мы ожидаем, что к концу 2020 года мировой долг достигнет $277 трлн (365% ВВП)», — считают эксперты института.

При этом, по их данным, уровень задолженности вне финансового сектора в мире достигнет в этом году $210 трлн по сравнению с $194 трлн в 2019 году. Кроме того, объем долга развивающихся стран приближается к 210% их суммарного ВВП по сравнению со 185% в 2019 году и 140% десять лет назад. «Резкое падение доходов сделало обслуживание долга гораздо более обременительным для правительств развивающихся стран, несмотря на низкие затраты по займам», — отметили экономисты.

По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован существенный спад в размере почти 4,4%, но она восстановится и вырастет на 5,2% в следующем году.