В России тоже новые коронавирусные антирекорды

За последние сутки в России выявлено 463 смерти от коронавирусной инфекции COVID-19, что стало новым максимумом с начала пандемии. В предыдущие два дня местный оперативный штаб также фиксировал рекордное число смертей от COVID-19 — 442 смерти 17 ноября и 456 смертей 18 ноября.

За прошедшие сутки в России также зарегистрировали 23 610 случаев заражения коронавирусом, что стало новым максимумом с начала пандемии.

С учетом новых данных общее число зараженных в России превысило 2 млн и составило 2 015 608.