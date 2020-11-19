Польская PGNiG значительно нарастила экспорт газа в Украину

Польская нефтегазовая компания PGNiG значительно увеличила экспорт газа в Украину. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции заместитель руководителя компании по торговым вопросам Ярослав Врубель.

«Мы отмечаем существенный рост экспорта газа в Украину», — сказал Врубель. По его словам, для компании Украина — стратегически важный и перспективный партнер.

Из отчета компании следует, что в 2019 году Польша поставила в Украину 0,33 млрд кубометров газа, а в 2020 году этот показатель составит 0,95 млрд кубометров.