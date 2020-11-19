Американцы на фоне пандемии снова начали скупать товары в магазинах

Ажиотажный спрос на туалетную бумагу вновь отмечен в США на фоне все более быстрого распространения в стране коронавирусной инфекции. Как пишет в четверг газета The Washington Post, американцы также в панике скупают в магазинах дезинфицирующие салфетки, смеси для выпечки, вино и некоторые другие товары.

Схожая ситуация наблюдалась в Соединенных Штатах в начале пандемии. Тогда туалетная бумага, салфетки, различные дезинфицирующие и чистящие средства, а также ряд других товаров на некоторое время исчезли с полок магазинов. Однако, как отмечает The Washington Post, в этот раз эксперты, владельцы магазинов и производители товаров первой необходимости заверяют, что смогут удовлетворить растущий спрос, и перебоев с поставками не будет. При этом в некоторых супермаркетах уже ввели лимит на покупку пользующейся особым спросом продукции.

В США, по информации Университета Джонса Хопкинса, зафиксировано более 11,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 250 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире. Как сообщали в среду специалисты университета, суточная смертность от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, достигла в США полугодичного максимума. В свою очередь телекомпания CNN отмечала, что суточный рост числа случаев заражения ускорился в Соединенных Штатах за последнюю неделю на 29%. При этом в 47 из 50 американских штатов заболеваемость выросла как минимум на 10%. Наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация складывается в штатах Среднего Запада, в том числе в Огайо, Индиане, Айове, Небраске, Вайоминге, а также в Северной и Южной Дакоте.